Канцлер Германии прибыл в Китай с "неоднозначным" визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц начал визит в Китай. Шольц стал первым западным лидером, посетившим КНР за последние три года, и сам факт поездки уже вызвал немало критики.

Пекин отказался осуждать Москву за вторжение в Украину и на официальном уровне поддержал утверждения Кремля о том, что конфликт был спровоцирован политикой США и НАТО.

Усиление личной власти председателя КНР Си Цзиньпина также вызывает опасения на Западе, равно как и растущее напряжение вокруг Тайваня.

Тем не менее, Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Германии, и этот факт также подвергается теперь критике: ряд экспертов и представителей "Зелёных" в немецком правительстве утверждают, что Берлин совершает ту же ошибку, как и в случае с Россией — оказываясь в зависимости от страны, которая может резко перестать быть дружественной.

Особенно скандальным оказалось решение продать Китаю долю в одном из терминалов порта Гамбурга — одного из крупнейших в мире и родного города Шольца. Канцлера обвиняют в том, что он фактически "продавил" эту сделку.