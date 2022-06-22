Шольц: "Ничего об Украине без Украины"

Олаф Шольц хочет заложить основы восстановления и реконструкции Украины. Канцлер Германии объявил в среду, что на следующей неделе он обсудит наброски "плана Маршалла для Украины" с лидерами G7. Это будет "задачей для поколений", заявил лидер ФРГ, который дистанцировался от всякого давления на Украину с целью склонить её к мирным переговорам любой ценой.

"Украина и только Украина решает, что для нее правильно в возможных переговорах с Россией. Ничего об Украине без Украины - наш девиз", - сказал Шольц и после долгих аплодисментов добавил:

"Правда в том, что мы очень-очень далеки от переговоров между Украиной и Россией, потому что Путин всё ещё верит в возможность продиктованного мира".

Шольц также сказал, что крайне важно сохранить санкции против России, оказывать финансовую поддержку Украине и продолжать скоординированные на международном уровне поставки оружия. Во вторник украинские власти сообщили о прибытии немецких гаубиц, а Берлин нарушил молчание и открыто опубликовал полный список военной помощи, направленной им Киеву с начала войны.