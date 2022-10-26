Китаю разрешили купить долю в порту Гамбурга

Правительство Германии разрешило китайской государственной компании COSCO приобрести долю в порту Гамбурга. По решению властей ФРГ, продать можно менее 25% одного из терминалов. Пекин просил согласовать покупку 35%.

Противники сделки заявляют об угрозе перехода под контроль КНР крупного порта Европы, третьего по объёмам перевозок на континенте.

В правительстве Германии отмечают, что ограничение на уровне менее 25% не позволит COSCO принимать стратегических решений в отношении терминала и порта Гамбурга, таким образом продажа активов не представляет угрозу национальной безопасности и не противоречит заявленным Еврокомиссией принципам защиты критически значимой инфраструктуры.

Против сделки выступают и некоторые партнёры канцлера Олафа Шольца по правительственной коалиции, в том числе министр экономики Роберт Хабек:

«В конце концов, важно, чтобы мы усвоили урок: зависимость от стран, которые потом могут играть на этой зависимости в своих собственных интересах, которые потом пытаются нас шантажировать, – больше не абстрактное явление. Посмотрите на ситуацию с газом и Россией – это реальность в нашем мире. Мы не должны повторять эти ошибки».

После решения об ограниченном допуске китайской компании к сделке по покупке доли в порту Гамбурга МИД КНР призвал не создавать необоснованные препятствия для сотрудничества между странами, которое, как считают в Пекине, должно быть прагматичным.