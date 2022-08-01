Гренландия: успеть увидеть ледники

В Гренландии можно наглядно увидеть последствия климатических изменений и убедиться в том, что Арктика прогревается в три раза быстрее, чем остальной мир. В летние месяцы, когда сезон таяния льдов и снегов в самом разгаре, на острове процветает туризм. Всё больше путешественников со всех концов Земного шара прибывают сюда, чтобы полюбоваться рассыпающимися ледяными массивами. Камилла Брукнер приехала из Брюсселя.

"Это было потрясающе, - говорит она. - И дело не только в физической части, но и в издаваемом при этом шуме, таком земном, словно исходящим из недр Матери Земли".

Многие туристы рассказывают, что поспешили приехать только потому, что боятся не успеть увидеть ледников, которые могут скоро стать историей. В 25 километрах от Кангерлуссуака высота Гренландского ледяного щита достигает 60 метров. Пока.

"Когда мы стояли перед ледником, у нас было такое ощущение, что он разваливается буквально на глазах, - рассказывает Авиэль Кан, турист из Швейцарии. - И в голове начинают появляться разные мысли, например: "Смогут ли мои дети увидеть его таким?"

По данным Совета по туризму Гренландии, число посетителей с 2015 по 2019 годы год увеличилось с 77 тысяч до почти 105 тысяч — это внушительный показатель, если учесть тот факт, что население острова составляет всего 56 тысяч .

Но не все довольны таким притоком гостей. Защитники природы опасаются экологических последствий пассажирских рейсов: в 2024 году откроются три новых аэропорта для обслуживания растущего числа пассажиров. А для местных жителей изменение климата в Гренландии - не просто короткие летние каникулы, а реальность:

"Думаю, что это происходит очень быстро, потому что видела, как исчезло огромное количество ледяного покрова только за 34 года, которые я здесь провела. Если всё продолжит меняться так быстро, то я не думаю, что всё это продержится ещё 30 лет", - говорит 54-летняя жительница Кангерлуссуака Эльза-Мари Гундерсен.