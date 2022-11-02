Протест мобилизованных из Чувашии: "Ради чего идти воевать?"

Для усмирения протестующих в учебный центр приехали ОМОН и Росгвардия, сообщает телеграм-канал "Сердитая Чувашия". По данным его источников, мобилизованные граждане недовольны условиями содержания и отсутствием обещанных денежных выплат.

В среду в учебном центре были отменены занятия по стрельбе. Комнаты с оружием закрыли и опечатали.

"Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для Вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!" – цитирует телеграм-канал обращение военнослужащих из Чувашии.

Протестующие заявляют, что отказываются участвовать в боевых действиях, пока им не выплатят обещанные суммы.

"Есть задержанные военной полицией", - сообщает "Сердитая Чувашия".

На видео из учебной части один из военнослужащих говорит, что в военкомате ему обещали 300 тысяч рублей по прибытии в пункт сбора. Офицеры объясняют, что этих денег он не получит, так как проект закона о единовременной выплате в таком размере не прошел дальше первого чтения в Государственной думе РФ.

Глава Чувашии Олег Николаев в день начала протестов в ульяновском учебном центре давал пресс-конференцию в Москве, на которой рассказывал, что частичная мобилизация в регионе "завершилась и прошла в штатном режиме". По его словам, работа "проведена на достаточно высоком уровне, все целевые показатели достигнуты".Николаев особо отметил, что "инцидентов, нарушающих права мобилизованных, в регионе" не было зафиксировано.

"Мы тоже вначале рассматривали вариант выплаты единовременного пособия каждому частично мобилизованному по примеру многих регионов. Но в ходе анализа текущей ситуации зафиксировали серьезный дефицит на рынке необходимых для ребят предметов первой необходимости... Мы выделили из резервного фонда порядка 100 млн рублей и централизованно закупили каждому мобилизованному дополнительные предметы экипировки", - объяснил Николаев отсутствие единовременных выплат от региона.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФКирилл Кабанов в конце октября сообщил, что среди "наиболее распространенных проблем/нарушений в отношении мобилизованных до сих пор остаются вопросы по бытовым условиям и обеспечению, включая денежное и продовольственное".

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября указом президента страны. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ее завершении, сказав, что "установленное задание в 300 тысяч человек выполнено". По словам министра, 218 тысяч мобилизованных граждан проходят подготовку, 82 тысячи отправились в зону боевых действий.