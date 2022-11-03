В Сальвадоре сносят надгробия бандитов

Власти Сальвадора предприняли новый необычный шаг в борьбе против организованной преступности.

Десятки заключённых были отправлены на кладбище в пригороде столицы страны. С помощью кувалд и арматуры они уничтожили почти 80 надгробий на могилах членов банды "Мара Сальватруча", одной из крупнейших преступных организаций Центральной Америки. Также в районе стирают граффити, связанные с бандами.

В марте этого года, на фоне беспрецедентной волны преступности, парламент Сальвадора наделил президента Наиба Букеле чрезвычайными полномочиями, действие ряда конституционных свобод было приостановлено в интересах борьбы с мафией.

За несколько месяцев задержаны и арестованы более 56 тысяч человек. Власти страны заявляют, что такие жёсткие меры уже принесли существенные результаты: президент назвал нынешний июль "самым безопасным месяцем в истории страны".