Союзники Украины: "Любая ядерная атака вызовет ответ"

"Союзники Украины тоже не блефуют" — с таким предупреждением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне повышенной ядерной опасности из-за российского вторжения в Украину.

О том, что Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства поражения в случае угрозы территориальной целостности ранее заявил президент РФ Владимир Путин, по его словам, "это не блеф".

"Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ — не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена. Действительно, Путин не должен блефовать", — сказал Жозеп Боррель.

Ядерный удар России вызовет "физический ответ" союзников, об этом предупреждают в НАТО.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбег заявил:

"Ядерная риторика президента Путина — опасная и безответственная. Мы серьезно относимся к этой угрозе и сохраняем бдительность. Нас не удастся запугать. Любое применение ядерного оружия приведет к фундаментальному изменению и характера войны в Украине и повлечет за собой серьезные последствия".

По словам министр обороны США Ллойда Остина, НАТО будет укреплять коллективную оборону в ответ на "имперское вторжение России".

"Безответственная и безрассудная риторика — опасна. И сейчас мы наблюдаем, как Россия размахивает ядерной дубинкой. И мы не думаем, что это полезно в нынешней ситуации. Повторюсь, это очень опасно. НАТО не представляет никакой угрозы для России", — заявил шеф Пентагона.

На следующей неделе состоятся учения ядерных сил НАТО, запланированные еще до начала войны

Между тем норвежские СМИ сообщают, что на российской авиабазу на Кольском полуострове переброшены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды.