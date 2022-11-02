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США

ФРС США повысила ставку до 3,75%-4%

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 Вероника Доваль
Джером Пауэлл, председатель ФРС США
Джером Пауэлл, председатель ФРС США   -   Авторское право  Patrick Semansky/AP

Американский центробанк продолжает решительные шаги по борьбе с инфляцией, которая в сентябре составила 6,2%. Как и ожидалось, по итогам своего ноябрьского заседания Федеральная резервная система США объявила о новом повышении ключевой ставки до уровня от 3,75% до 4%.

Джером Пауэлл, председатель ФРС США:"Сегодня Федеральный комитет по открытым рынкам повысил нашу учетную ставку на 75 базисных пунктов, и мы по-прежнему ожидаем, что дальнейшее повышение будет уместным. Мы целенаправленно переводим нашу политику на уровень, который будет достаточно ограничительным для возвращения инфляции к 2%. Нам еще предстоит пройти определенный путь. И поступающие данные после нашего последнего заседания говорят о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее".

Это шестое повышение с марта и самый высокий уровень за 15 лет. Такая политика означает, что стоимость кредитов продолжит расти не только в США, но и, по эффекту домино, во многих странах мира. Хотя не у всех есть пространство для маневра, как у ФРС. Экономика США продолжает расти, однако при последовательных повышениях процентных ставок рискует впасть в рецессию в следующем году.