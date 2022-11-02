США: миллиарды долларов штрафов за смерти от передозировки опиоидами

Две крупнейшие аптечные сети США CVS и Walgreens, обвиняемые в причастности к «опиоидной эпидемии», выплатят штрафы в размере 5 миллиардов долларов.

Это позволит урегулировать "практически все претензии и требования", с которыми они столкнулись в судах различных уровней.

Скандал связанный с «опиоидной эпидемией» начался еще в 2018 году. Тогда выяснилось, что с конца 1990-х годов в США из-за слабого контроля властей за распространением опиоидных анальгетиков от передозировки опиатов около пятисот тысяч американцев

В последние годы число смертей от опиоидов достигло рекордного уровня - около 80 000 в год. Большинство из этих случаев смерти связаны с незаконно произведенной версией сильнодействующего лабораторного наркотика фентанила.

Многие американцы приобрели зависимость и стали наркоманами, принимая рецептурные обезболивающие, содержащиеся в препаратах, которые фармацевтические компании рекламировали как безопасные и не вызывающие привыкания.

В судебных исках правительство утверждало, что аптеки заполняли рецепты, которые они должны были отмечать как не соответствующие требованиям.

Большая часть средств, полученных от CVS и Walgreens, будет направлена на борьбу с опиоидным кризисом, на лечение и поддержку людей с зависимостью, а также предоставление антидотов от передозировки и проведение профилактических мероприятий.