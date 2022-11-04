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Ангола

Буйство красок Гильерме Мампуйи

 Chris Burns  & Dinamene Cruz
Буйство красок Гильерме Мампуйи
Авторское право  euronews

В новом выпуске программы "Голоса Анголы" мы расскажем о знаменитом ангольском художнике Гильерме Мампуйе, который создал свой особый стиль, характеризующийся яркими африканскими красками, уникальными сложными перспективами и истинно ангольским характером. Мампуйя добивается значительных успехов как в Анголе, так и во всем мире. 

Отправляемся вместе на встречу с одним из самых энергичных художников Африки.

Вдали от корпоративной жизни, которую он оставил два десятилетия назад, Гильерме Мампуйя выплескивает буйство красок на холст в своей студии - сочетая африканские и ангольские мотивы с мотивами гигантов, вдохновивших его, таких как Пикассо и Дюбюффе.

Гильерме Мампуйя, ангольский художник: "В 2002 году я начал работать на обычной работе в качестве юридического консультанта в компании, но, к сожалению, это была среда галстуков. Это неплохо, но я видел других художников, продвигающих выставки, этот красочный мир. Я почувствовал, что этот мир существует во мне".

Мир Мампуйи постоянно расширяется. Он уже украшает стены галерей, городов и залы заседаний - и имеет большие планы по созданию музея ангольского искусства, а также надеется украсить диспетчерскую башню нового аэропорта в столице Луанде. Жажде новых вызовов нет предела.

Гильерме Мампуйя: "Я впитывал хорошее с Запада, от Пикассо, от Дали, но также и от наших предков, наших культур, набирался опыта. То, чему я научился в юридической школе, - самоконтроль, исследования, логика, - я вложил в свое искусство. И это создает эту смесь искусства, логики, коммерции - все одновременно".

Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что он оставил залы заседаний, его работы находят отклик в корпоративном мире.

Пауло Эдра - институциональный советник страховой компании Fidelidade Angola, которая инвестирует в его работы десятки тысяч евро.

"Мы уже инвестировали более 20 миллионов кванз в работу с Гильерме Мампуйей. Это то, о чем он никогда не думал. С его энтузиазмом художника, он был очарован этим проектом, который заключался в том, чтобы нарисовать семь природных чудес Анголы. И теперь мы имеем эти картины в коллекции компании, и они фантастические", - говорит Пауло Эдра.

Среди семи чудес Анголы - водопад Каландула, низвергающийся на 100 метров на реке Лукала, и легендарные Педраш Неграш - или Черные скалы - где ангольские бойцы сопротивлялись португальскому колониальному правлению.

Гильерме Мампуйя: "Я не мог найти семи чудес лучше, правда?"

Еще один большой поклонник - художественный критик Карлуш Батишта. Мампуйя написал его портрет.

_"Говорить о Гильерме Мампуйе - значит говорить о художественном эклектизме, сопровождаемый высокой интеллектуальной честностью. Это также разговор о гуманизме. Его любит весь мир: Южная Корея, Париж, Бразилия, Португалия", - говорит _Карлуш Батишта.

Сочетание западного и африканского художественных стилей способствовало его успеху.

Гильерме Мампуйя: "Я смешал этот свет из Африки. Я смог смешать все эти символы. Мое искусство - это смесь Дали, Пикассо и Жана Дюбюффе.

Он также включает в свои работы историю Анголы.

Гильерме Мампуйя:"История колонизации, рабства, треугольной торговли. Это было здесь. Мы это пережили. И конечно, когда вы подвергаетесь такому воздействию, его влияние отражается на вас, как негативное, так и позитивное. Я пытался выразить радость, мир, надежду, веру, борьбу, веру в завтрашний день".

Куда же ему двигаться дальше? У Гилерме Мампуйи есть своя галерея, и он говорит, что пришло время построить музей с работами африканских художников.

Гильерме Мампуйя: "Это будет пантеон со всеми великими деятелями Африки. Мы говорим о четырех гектарах, уже есть место, все движется".

А почему бы ему не оставить свой след в новом аэропорту Анголы в Луанде и не сделать диспетчерскую башню маяком для ангольского искусства?

Гильерме Мампуйя: "Я хочу расписать эту башню. Это моя мечта. Расписать ее и приветствовать прибывающих туристов, с гостеприимным взглядом из Анголы с этим светом, с нашей силой".

Таким получился портрет одного из исключительных художественных талантов Африканского континента.