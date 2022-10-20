Азербайджан открыл аэропорт у границы с Арменией и Ираном

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно открыли новый аэропорт на территориях, которые ранее были под контролем непризнанной Народно-Карабахской республики у границ Армении и Ирана. Церемония прошла в городе, который азербайджанская сторона называет Зангеланом, а армянская – Ковсаканом. Он перешёл под контроль Баку в ходе войны в октябре 2020-го - войны, в ходе которой, по недавним утверждениям Human Rights Watch, азербайджанская сторона совершала военные преступления.

Сообщается, что аэропорт построили всего за полтора года. Неделю назад он получил международный статус и может принимать все типы воздушных судов, в том числе тяжёлые широкофюзеляжные транспортные самолёты.

Церемония открытия аэропорта проходила на фоне масштабных учений армии Ирана в приграничных районах в провинции Восточный Азербайджан – с использованием авиации и дронов-камикадзе. Некоторые манёвры проводились всего в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы. Стражи исламской революции, в частности, устанавливали понтонные мосты через приграничную реку Аракс. В Тегеране называют это демонстрацией того, что Исламская республика готова ответить на любые угрозы со стороны соседних государств.