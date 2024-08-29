Порт Джен-Джен на востоке Алжира — крупнейший действующий морской порт страны. Мы приглашаем вас посмотреть на масштабное расширение центра международных перевозок.
В этом выпуске «Algeria Tomorrow» репортер Франсуа Шиньяк посетит крупнейший международный порт страны, чтобы увидеть, как экспорт помогает стимулировать экономический рост Алжира. Порт Джен-Джен, расположенный на востоке страны, занимает площадь 210 гектаров. Отсюда экспортируется большинство строительных материалов из Алжира. В этом году порту предстоит масштабное расширение — для поддержки большего объема перевозок установлен новый контейнерный терминал.