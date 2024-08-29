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Внутри крупнейшего порта Алжира: как экспорт стимулирует экономический рост страны

Совместно с
Внутри крупнейшего порта Алжира: как экспорт стимулирует экономический рост страны
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By François Chignac
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Порт Джен-Джен на востоке Алжира — крупнейший действующий морской порт страны. Мы приглашаем вас посмотреть на масштабное расширение центра международных перевозок.

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В этом выпуске «Algeria Tomorrow» репортер Франсуа Шиньяк посетит крупнейший международный порт страны, чтобы увидеть, как экспорт помогает стимулировать экономический рост Алжира. Порт Джен-Джен, расположенный на востоке страны, занимает площадь 210 гектаров. Отсюда экспортируется большинство строительных материалов из Алжира. В этом году порту предстоит масштабное расширение — для поддержки большего объема перевозок установлен новый контейнерный терминал.

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Алжир Международная торговля Denizyolu ta??mac???