В российских городах задержаны сотни участников акций протеста против мобилизации

Около 1500 человек по данным ОВД-Инфо были задержаны в российских городах на акциях протеста против мобилизации на войну в Украине.

Молодежное демократическое движение "Весна" и сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали россиян выходит на манифестации против нового решения президента.

"Я здесь, потому что я против того, что называется специальной военной операцией. Бояться нужно было раньше, самое страшное уже произошло".

"Страха нет. Есть ненависть к правящему режиму. Они хотят покуситься на жизнь наших детей. Моему ребенку 18 лет, я не хочу, чтобы мой ребенок погибал, я хочу, чтобы мой ребенок жил".

Больше всего задержанных в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Правозащитники сообщают об избиении участников акций протеста и журналистов.

МВД РФ заявило о пресечении несанкционированных акций в ряде регионов страны.

Люди вышли на улицы невзирая на предупреждения властей об административной либо уголовной ответственности сроком до 15 лет тюремного заключения за организацию несанкционированных мероприятий и участие в них.