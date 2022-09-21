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Россия

В российских городах задержаны сотни участников акций протеста против мобилизации

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 Euronews
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Больше всего задержаний было проведено в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
Больше всего задержаний было проведено в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге   -   Авторское право  AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Около 1500 человек по данным ОВД-Инфо были задержаны в российских городах на акциях протеста против мобилизации на войну в Украине. 

Молодежное демократическое движение "Весна" и сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали россиян выходит на манифестации против нового решения президента. 

"Я здесь, потому что я против того, что называется специальной военной операцией. Бояться нужно было раньше, самое страшное уже произошло".  

"Страха нет. Есть ненависть к правящему режиму. Они хотят покуситься на жизнь наших детей. Моему ребенку 18 лет, я не хочу, чтобы мой ребенок погибал, я хочу, чтобы мой ребенок жил". 

Больше всего задержанных в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

Правозащитники сообщают об избиении участников акций протеста и журналистов.

МВД РФ заявило о пресечении несанкционированных акций в ряде регионов страны. 

Люди вышли на улицы невзирая на предупреждения властей об административной либо уголовной ответственности сроком до 15 лет тюремного заключения за организацию несанкционированных мероприятий и участие в них.