Номерные знаки: Приштина смягчает тактику

Власти Косова избрали мягкий подход: хотя запрет на сербские номерные знаки был всё же введён, на погранпереходах полиция выносит водителям предупреждения, а не штрафы. Это компромисс, призванный избежать потенциально агрессивной реакции со стороны сербского меньшинства. Новые косовские номера будут вводиться постепенно, но некоторые всё же будут сопротивляться, поясняет корреспондент Euronews Анджелка Чуп:

"Ситуация здесь, похоже, находится под контролем после противоречивого введения косовским правительством новых правил — это означает, что все сербские номерные знаки теперь должны быть заменены на косовские.

Власти не стали контролировать выполнение предписания допольнительными силами полиции или служб безопасности. Однако люди, с которыми мы разговаривали, сказали нам, что они полны решимости не менять свои номерные знаки. В этом решении их поддерживают местные сербские политические представители.

Тем временем премьер-министр Косова Альбин Курти уехал в Лондон, где встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, чтобы укрепить британо-косовские связи".