Писать детективы полезно для политика

В свет вышла первая книга премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир. В соавторстве с исландским писателем Рагнаром Йонассоном она выпустила детективный триллер "Рейкьявик". По статистике, каждый десятый исландец в течение жизни сочиняет хотя бы одну книгу. Глава правительства поддерживает увлечение сограждан, а так же считает его полезным для политика.

Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Исландии:

— Я читаю криминальную литературу всю свою жизнь. Это уже заложилось во мне на уровне ДНК.

Я думаю, что каждый политик должен быть занят чем-то что отвлечет его от ежедневной политической деятельности. Криминальная проза очень целебна. В ней речь идет о раскрытии преступлений и поиске справедливости. Так что для меня это лечебный жанр. Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии

Действие романа разворачивается в Исландии. Местный журналист расследует дело тридцатилетней давности об исчезновении девушки во время исторической встречи в Рейкьявике Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

Чтобы раскрыть тайну и докопаться до истины, герою книги предстоит разрешить множество логических загадок.

Триллер был опубликован в Исландии 25 октября и уже возглавил список бестселлеров. К радости любителей детективного жанра, ожидается, что книга будет переведена на несколько языков.