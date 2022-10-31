Писать детективы полезно для политика

Писать детективы полезно для политикаКомментарии
В свет вышла первая книга премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир. В соавторстве с исландским писателем Рагнаром Йонассоном она выпустила детективный триллер "Рейкьявик". По статистике, каждый десятый исландец в течение жизни сочиняет хотя бы одну книгу. Глава правительства поддерживает увлечение сограждан, а так же считает его полезным для политика.
Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Исландии:
— Я читаю криминальную литературу всю свою жизнь. Это уже заложилось во мне на уровне ДНК.
Действие романа разворачивается в Исландии. Местный журналист расследует дело тридцатилетней давности об исчезновении девушки во время исторической встречи в Рейкьявике Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.
Чтобы раскрыть тайну и докопаться до истины, герою книги предстоит разрешить множество логических загадок.
Триллер был опубликован в Исландии 25 октября и уже возглавил список бестселлеров. К радости любителей детективного жанра, ожидается, что книга будет переведена на несколько языков.