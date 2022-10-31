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Исландия

Писать детективы полезно для политика

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 Viktoria Sinkevich
первая книга премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир
первая книга премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир   -   Авторское право  Euronews

В свет вышла первая книга премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир. В соавторстве с исландским писателем Рагнаром Йонассоном она выпустила детективный триллер "Рейкьявик". По статистике, каждый десятый исландец в течение жизни сочиняет хотя бы одну книгу. Глава правительства поддерживает увлечение сограждан, а так же считает его полезным для политика.

Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Исландии:

— Я читаю криминальную литературу всю свою жизнь. Это уже заложилось во мне на уровне ДНК. 

Я думаю, что каждый политик должен быть занят чем-то что отвлечет его от ежедневной политической деятельности. Криминальная проза очень целебна. В ней речь идет о раскрытии преступлений и поиске справедливости. Так что для меня это лечебный жанр.
Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии

Действие романа разворачивается в Исландии. Местный журналист расследует дело тридцатилетней давности об исчезновении девушки во время исторической встречи в Рейкьявике Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

Чтобы раскрыть тайну и докопаться до истины, герою книги предстоит разрешить множество логических загадок.

Триллер был опубликован в Исландии 25 октября и уже возглавил список бестселлеров. К радости любителей детективного жанра, ожидается, что книга будет переведена на несколько языков.