ОБНОВЛЕНИЕ:

(11:30 МСК) Украинская ПВО уничтожила 44 из 50 крылатых ракет выпущенных по территории страны утром 31 октября. Об этом сообщает ВСУ.

В Украине начинают отменять режим воздушной тревоги

/./

Утром в понедельник, 31 октября, российские силы вновь, как и три недели назад, 10 октрября, нанесли ракетный удар по городам Украины.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Несколько взрывов раздалось в Киеве, в некоторых районах украинской столицы отключили свет и водоснабжение.

Сообщается также об ударах по Харькову, где остановлена работа метрополитена, в городе не ходят трамваи и троллейбусы. В соцсетях появились сообщения о взрывах в Харькове. Информацию подтвердили глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, который сообщил о двух "прилетах" по Харькову и поражении "объектов критической инфраструктуры".

В Запорожье и Черкасской области подверглись ударам объекты критической инфраструктуры. В регионах начались отключения света и водоснабжения.

Взрывы в результате раккетных ударов российской армии произошли в Житомирской и Ровенской областях. По сообщению украинских СМИ, взрывы были слышны и во Львовской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в части районов нет света и воды. Главы администраций Николаевской и Криворожской областей сообщили о прилётах ракет. Судя по словам главы военной администрации Николаева Виталия Кима, ракеты были запущены над акваторией Чёрного моря и направлены на север и северо-запад.

По заявлению советника министра внутренних дел Антона Геращенко, есть сообщения о пребывании в воздушном пространстве Украины 40 российских ракет.

В Винницкой области силами ПВО была сбита ракета, упавшая на гражданские объекты. "Есть разрушение. Погибших и раненых нет.", – сообщил глава местной администрации информирует Сергей Борзов.