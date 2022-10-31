Femen ведёт в Европе кампанию в поддержку Украины

Миллионы людей, покинувших Украину из-за российского вторжения, наблюдают на расстоянии, по телевидению, за ударами по мирным объектам своей страны. Многие помогают ей из-за границы, привлекают к этому международную общественность. В этом участвует женское движение Femen, основанное в Киеве; теперь его штаб-квартира в Париже. Одна из лидеров Femen Инна Шевченко, рассказала Euronews, почему Украина не намерена сдаваться в этой войне:

"Украинцы сегодня буквально умирают за свой выбор, за то, что набрались смелости стать демократической страной, за то, что набрались смелости отмежеваться от модели русского мира. Украинцы борются за свое право стать по-настоящему европейским независимым, демократическим государством. Вот корень этой войны. Вот почему Владимир Путин напал на Украину".

Одна из лидеров Femen считает, что на стороне её движения симпатии не только феминисток, но и большинства европейцев. Шевченко выступала в преддверии мероприятия некоммерческой организации «Друзья Европы» в Брюсселе. Она сказала, что война объединила её страну и превратила музыкантов, пекарей, врачей и учителей в солдат, боевой дух которых высок:

"Есть коллективное страдание всей нации, но есть и коллективное мощное сопротивление. Украинцы знают, и мы не устаём это повторять, что если Россия перестанет воевать с украинцами, то войны не будет. Но если украинцы перестанут воевать, то не будет Украины".

Инна Шевченко родом их Херсона. Она сделала вывод: если бы не действия гражданского общества и частного сектора внутри и за пределами Украины, то украинские вооруженные силы не смогли бы успешно противостоять российской военной мощи.