Пожары уничтожают десятки тысяч гектаров западноевропейских лесов

Крупный лесной пожар продолжает опустошать Серра-да-Эштрела, расположенный в горах на востоке Португалии природный парк из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще на прошлой неделе огонь уничтожил 10 тыс гектаров его площади. В понедельник он разгорелся вновь с новой силой. С огнем борются более 1100 пожарных. Им помогает авиация. Дым от пожара уже застилает небо над Мадридом, столицей соседней Испании, расположенной за более чем 350 км от места горения.

В самой Испании лесные пожары бушуют в нескольких местах. В самой Испании лесные пожары бушуют в нескольких местах. Особую опасность представляют два крупных пожара в регионе Валенсии, которые привели к эвакуации жителей 13 населенных пунктов, к перекрытию автомагистралей и железных дорог. В районе Валь-де-Эбо в провинции Аликанте огонь уничтожил 10 тысяч га леса. А в масштабах всей Испании сгорело 250 тыс га лесов. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Далее к северу, в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, огонь уничтожил 7 тысяч га хвойных лесов. На помощь французским пожарным приехали сотни коллег из других стран Евросоюза.