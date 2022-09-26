Филиппинам предстоит справиться с последствиями мощного шторма

По меньшей мере пять спасателей погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося на филиппинский остров Лусон. Местные СМИ сообщают, что они находились на борту катера и утонули в муниципалитете Сан-Мигель. Двое пассажиров судна числятся пропавшими без вести. Филиппинские власти опасаются, что шторм может вызвать наводнения и оползни.

Из опасных районов были эвакуированы около 9 тысяч человек. Жители провинции Булакан пытаются перевезти свои вещи и домашний скот на возвышенность после того, как проливные дожди, вызванные супертайфуном, затопили их дома. Призывают эвакуироваться на возвышенности и жителей филиппинской столицы Манилы.

"Многие люди, живущие на берегу реки, поселились там неофициально. Их дома сделаны из легких материалов поэтому когда идут дожди и бушует шторм они страдают первыми", - говорит представитель властей Алекс Сантос.

В Национальном совете по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики сообщили, что тайфун затронул около 850 семей. Многие уже укрылись в эвакуационных центрах.