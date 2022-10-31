В Молдавии опасаются эскалации конфликта

Правительство Молдовы заявило, что российская ракета, сбитая украинскими ПВО, упала на село Наславча на севере страны. Несмотря на то, что никто не пострадал, молдаван испугало случившееся. Многие из них опасаются, что военный конфликт может перекинуться и на их страну:

—Мне страшно представить, что бы я чувствовала, если бы жила там (ред: где упала российская ракета). А также не дай Бог, если бы ракета прилетела в мой дом рядом с моим ребенком и моей семьей.

—У меня негативное мнение о России. Я ее осуждаю и надеюсь, что война не дойдет до нас. Украинцы устоят.

—Ситуация вышла из-под контроля, и это беспокоит. Я не вижу взаимодействия стран по поиску решения заключения мира.

После инцидента с падением фрагментов ракеты МИД Молдавии объявил о высылке одного сотрудника посольства России. Москва пообещала ответить соответствующе.