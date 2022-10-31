Израиль готовится к пятым выборам в кнессет за 4 года

Израильтяне снова готовятся выбирать кнессет — в пятый раз за менее чем 4 года. Причина — в роспуске парламента правящей коалицией во главе с Яиром Лапидом и Нафтали Бенетом.

Невиданный ранее политический союз, отстранивший от власти Биньямина Нетаньяху, просуществовал не более полутора лет.

Население Израиля, уже привыкшее жить в условиях политической нестабильности и неопределенности, особых надежд на очередные выборы не возлагает.

Леон Шварц, владелец бара в Иерусалиме:

— На мой взгляд, шансов, что это будут последние выборы, нет, не похоже, что это так. Многие из тех, кого я знаю, просто в отчаянии, а отчаяние происходит от того, что они не видят горизонта, не видят никакой будущей стабильности, или любого другого солидного плана для продолжительного периода.

Шелли ашкенази, студентка:

— Я даже не знаю, за кого голосовать. Я в ужасном замешательстве и ничего не понимаю. Такое ощущение, что верить вообще некому.

По последним опросам, партии бывшего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" достанется около 30 мест в кнессете из 61 необходимого для большинства. И, скорее всего, именно ему поручат сформировать правительство — а это недели или месяцы переговоров.

Если он потерпит неудачу, то эту миссию могут доверить нынешнему премьеру Яиру Лапиду, судя по опросам, занимающему с его партией "Еш атид" второе место.

При отсутствии правительства большинства — Израиль ждут новые выборы.