Австралия отменила признание Западного Иерусалима столицей Израиля

Австралия отменила решение предыдущего правительства о признании Западного Иерусалима столицей Израиля.

По словам министра иностранных дел Пенни Вонг, решение о статусе священного города должно быть принято в результате мирных переговоров между израильтянами и палестинцами.

Бывший премьер-министр Скотт Моррисон признал Западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года вслед за аналогичным решением тогдашнего президента США Дональда Трампа.