Австралия отменила признание Западного Иерусалима столицей Израиля

Австралия отменила признание Западного Иерусалима столицей ИзраиляКомментарии
Euronews
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Австралия отменила решение предыдущего правительства о признании Западного Иерусалима столицей Израиля.
По словам министра иностранных дел Пенни Вонг, решение о статусе священного города должно быть принято в результате мирных переговоров между израильтянами и палестинцами.
Бывший премьер-министр Скотт Моррисон признал Западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года вслед за аналогичным решением тогдашнего президента США Дональда Трампа.