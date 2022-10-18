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Израиль

Австралия отменила признание Западного Иерусалима столицей Израиля

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 Euronews
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг   -   Авторское право  AP/AP

Австралия отменила решение предыдущего правительства о признании Западного Иерусалима столицей Израиля.

По словам министра иностранных дел Пенни Вонг, решение о статусе священного города должно быть принято в результате мирных переговоров между израильтянами и палестинцами.

Бывший премьер-министр Скотт Моррисон признал Западный Иерусалим столицей Израиля в декабре 2018 года вслед за аналогичным решением тогдашнего президента США Дональда Трампа.