Израиль и Ливан подписали соглашение о демаркации морской границы

Израиль и Ливан, формально находящиеся в состоянии войны, разрешили давний спор. Представители сторон подписали соглашение о демаркации морской границы. Церемонии прошли раздельно. В еврейском государстве подпись под документом поставил премьер-министр страны Яир Лапид в присутствии переговорной группы.

Находившейся в то время в Турции министр обороны Израиля Бени Ганц приветствовал сделку:

"Соглашение о морской границе отражает способность противостоящих сторон сотрудничать ради стабильности и экономического процветания. Этот договор является ценным вкладом в безопасность Израиля, а также стабильность и безопасность региона".

В Бейруте президент Ливана Мишель Аун подписал официальное послание в Совет Безопасности ООН об одобрении соглашения с Израилем. Переговоры продолжались два года, посредником выступали Соединенные Штаты.

Амос Хохштейн, старший советник по энергетической безопасности США:

"Я думаю, что сейчас, когда мы достигли этой цели, важно не только это, но и то, что произойдет дальше. Я искренне верю и надеюсь, что это может стать поворотным моментом в экономике Ливана в том, что касается новой эры инвестиций".

Финальная церемония по случаю вступления в силу соглашения о демаркации морской границы прошла в штаб-квартире миротворцев ООН на мысе Рас-эн-Накур. Ливан и Израиль оспаривали друг у друга участок шельфа площадью 860 кв. км. Каждая сторона считала его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Участок о котором идет речь, находится на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш.