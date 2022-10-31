Обрушение моста в Индии: жертв может быть ещё больше

Число жертв обрушения моста в Индии превысило 140 человек. По словам властей, большинство из них — подростки, женщины и пожилые люди.

Спасательная операция продолжается — к поиску пропавших без вести привлечены военные.

Трагедия разыгралась в штате Гуджарат на западе Индии.

Построенный в 19-м веке вантовый подвесной мост через реку Маччу рухнул под весом собравшейся на нем толпы, о чем свидетельствуют очевидцы. Они рассказывают, что обрушение произошло всего за несколько секунд. Люди отчаянно пытались ухватиться за части конструкции, но многих унесло течением.

Мост длиной 232 метра был закрыт на ремонт почти шесть месяцев и вновь открылся всего четыре дня назад в честь гуджаратского Нового года.

Премьер-министр Нарендра Моди, который находился в своем родном штате с трехдневным визитом, комментируя трагедию, сказал, что "редко в своей жизни испытывал такую боль".

Местные СМИ сообщают, что превозносимый властями как "чудо инженерной мысли", мост мог быть открыт после ремонта без "сертификата пригодности".