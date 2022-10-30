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Индия

Обрушение моста в Индии, десятки погибших

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 Euronews
Обрушившийся мост
Обрушившийся мост   -   Авторское право  Кадр из видео Anadolu

Не менее 60 человек погибли при обрушении моста через реку Маччу в индийском штате Гуджарат. В момент трагедии на вантовом мосту находились около 500 пешеходов. Большинство из них оказались в воде. По одной из версий, обрушение произошло именно из-за того, что конструкция не выдержала веса собравшихся.

Спасательные работы на месте трагедии не прекращаются, десятки пострадавших доставлены в больницы.

Мост, построенный в XIX веке, лишь несколько дней назад открылся после ремонта. При этом, по данным некоторых местных СМИ, эксплуатацию возобновили без необходимых для этого разрешений.