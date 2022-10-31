В Дании прошел "Народный климатический марш"

Тысячи датских активистов вышли в воскресенье на улицы Копенгагена с целью привлечь внимание политиков к климатической повестке.

"Народный климатический марш" прошел за два дня до открытия избирательных участков: во вторник, 1 ноября, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Участники мероприятия заранее потребовали от нового правительства четких действий, направленных на решение проблемы изменения климата.