English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Дания

В Дании прошел "Народный климатический марш"

Access to the comments Комментарии
 Yulia Gritsay
"Народный климатический марш" в Копенгагене, Дания. 30 октября 2022.
"Народный климатический марш" в Копенгагене, Дания. 30 октября 2022.   -   Авторское право  Sergei Grits/AP Photo

Тысячи датских активистов вышли в воскресенье на улицы Копенгагена с целью привлечь внимание политиков к климатической повестке.

"Народный климатический марш" прошел за два дня до открытия избирательных участков: во вторник, 1 ноября, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Участники мероприятия заранее потребовали от нового правительства четких действий, направленных на решение проблемы изменения климата.