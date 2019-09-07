Леса Амазонии будут спасать семь стран Южной Америики

Семь стран Южной Америки договорились совместно работать над защитой лесов Амазонии и бороться с причинами их гибели. Соответствующее соглашение было подписано в колумбийском городе Летисия. Ранее правительство Бразилии отказалось от финансовой помощи, предложенной странами "Большой семерки" для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.

Жаир Болсонару президент Бразили: "Суверенитет каждого государства не подлежит обсуждению. Наши богатства будут использоваться устойчивым образом, в соответствии с имеющимися у нас ресурсами и проводимой нами политикой".

Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

Иван Дуке Маркес, президент Колумбии: "Мы считаем, что это наш моральный долг, наши народы все больше осознают необходимость защиты нашего общего дома, нашей Матери-Земли".

По данным бразильского Национального института космических исследований, за первые семь месяцев этого года пожары уничтожили более около двух миллионов гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. Масштабные лесные пожары были также зафиксированы в Боливии и Парагвае.