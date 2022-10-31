Президентские выборы в Бразилии: сторонники Болсонару грустят

Вечером в воскресенье, во время подсчета последних голосов на президентских выборах в Бразилии, сторонники Жаира Болсонару собрались на площади столицы страны, встали на колени и начали молиться за победу действующего главы государства. Но это не помогло.

"Сегодня я с большой грустью заявляю, что наш президент Жаир Болсонару не победил на выборах, хотя и завоевал сердца многих бразильцев. Мы остаемся с Вами, Жаир Мессиас Болсонару. Надеюсь, Луис Инасиу Лула да Силва, что Вы создадите чистое правительство, в отличие от прошлого раза, и надеюсь, что Вы будете уважать полученные Вами голоса. Моего среди них не было", — говорит юрист Мариуза де Фатима.

Из-за поражения Болсонару расстроились и в Рио-де-Жанейро.

"У Болсонару есть свои недостатки, как и у каждого человека. Эти люди больше не могут терпеть Рабочую партию, воровство и вот это всё. Я умываю руки, потому что я сделал всё, что мог. Я проголосовал честно, зная, что моей Бразилией не должен управлять бандит", — заявил сторонник Жаира Болсонару Эдерсон Перейра.

По данным бразильского издания G1, после объявления результатов выборов Жаир Болсонару ушел спать и отказался разговаривать даже с близкими стронниками.