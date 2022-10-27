Бразилия: дуэль президентов во втором туре

Бывший президент Бразилии и кандидат от левых Луис Лула да Силва встретился с группой мэров разных муниципалитетов страны и заручился их поддержкой. В воскресенье в стране пройдет второй тур президентских выборов, и, по данным последних опросов, у Лулы да Силвы есть большой шанс обойти на них действующего главу Бразилии Жаира Болсонару с ультраправыми взглядами.

Во время избирательной кампании оба кандидата называли друг друга угрозой демократии в стране, а Болсонару неоднократно говорил о фальсификациях на выборах и даже настаивал на том, чтобы вместе с избирательными комиссиями голоса считали военные.

При этом в первом туре голосования, который прошел 2 октября, Лула да Силва обошел Болсонару на 5% голосов. За него проголосовали 48% избирателей, а за действующего главу страны — 43%.

В Бразилии звучат опасения, что в случае проигрыша Жаир Болсонару может не признать результаты выборов и попытаться устроить переворот.