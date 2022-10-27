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Бразилия

Бразилия: дуэль президентов во втором туре

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 Yulia Gritsay
Сторонники Жаира Болсонару на митинге против ограничения свободы слова. Сан Паулу, Бразилия. 25 октября 2022.
Сторонники Жаира Болсонару на митинге против ограничения свободы слова. Сан Паулу, Бразилия. 25 октября 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Matias Delacroix

Бывший президент Бразилии и кандидат от левых Луис Лула да Силва встретился с группой мэров разных муниципалитетов страны и заручился их поддержкой. В воскресенье в стране пройдет второй тур президентских выборов, и, по данным последних опросов, у Лулы да Силвы есть большой шанс обойти на них действующего главу Бразилии Жаира Болсонару с ультраправыми взглядами.

Во время избирательной кампании оба кандидата называли друг друга угрозой демократии в стране, а Болсонару неоднократно говорил о фальсификациях на выборах и даже настаивал на том, чтобы вместе с избирательными комиссиями голоса считали военные.

При этом в первом туре голосования, который прошел 2 октября, Лула да Силва обошел Болсонару на 5% голосов. За него проголосовали 48% избирателей, а за действующего главу страны — 43%.

В Бразилии звучат опасения, что в случае проигрыша Жаир Болсонару может не признать результаты выборов и попытаться устроить переворот.