Лула да Силва побеждает на президентских выборах в Бразилии

Основатель левой Партии трудящихся и экс-президент Лула да Силва побеждает на выборах в Бразилии. Согласно окончательным результатам Высшего избирательного суда (выполняющего в стране функции ЦИК), за него проголосовали без малого 51 % избирателей.

С начала подсчёта голосов лидерство захватил действующий глава государства Жаир Болсонару, но по мере того, как процесс продвигался, Лула да Силва всё сильнее наступал ему на пятки, пока не перегнал. У Болсонару соответственно около 49 % голосов.

О таком развитии событий предупреждали ряд аналитиков. Они же выражали опасения в связи с тем, что недовольные подобным исходом голосования сторонники Болсонару могут с оружием в руках выйти на улицы.