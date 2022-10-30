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мир

Лула да Силва побеждает на президентских выборах в Бразилии

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 Euronews
Лула да Силва и Жаир Болсонару, архив
Лула да Силва и Жаир Болсонару, архив   -   Авторское право  AP Photo

Основатель левой Партии трудящихся и экс-президент Лула да Силва побеждает на выборах в Бразилии. Согласно окончательным результатам Высшего избирательного суда (выполняющего в стране функции ЦИК), за него проголосовали без малого 51 % избирателей. 

С начала подсчёта голосов лидерство захватил действующий глава государства Жаир Болсонару, но по мере того, как процесс продвигался, Лула да Силва всё сильнее наступал ему на пятки, пока не перегнал. У Болсонару соответственно около 49 % голосов.

О таком развитии событий предупреждали ряд аналитиков. Они же выражали опасения в связи с тем, что недовольные подобным исходом голосования сторонники Болсонару могут с оружием в руках выйти на улицы.