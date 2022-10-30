Давка в Сеуле: скорбь по погибшим

Жители Сеула приносят цветы и свечи, чтобы почтить память погибших в результате давки на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон. По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 154 человек. Среди жертв – 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, а также граждане США, Китая, Франции, Норвегии, Казахстана и Узбекистана.

Мэр южнокорейской столицы О Се Хун прервал свою поездку в Европу и вернулся в Сеул.

"Ужасно, что погибло столько молодых людей", – заявил он журналистам, отметив, что власти возьмут на себя организацию похорон, а также помогут пострадавшим с лечением. В больницах города находятся десятки раненых.

ХАОС В СЕУЛЕ

Первые сообщения о рекордном скоплении людей у метро Итхэвон стали появляться накануне вечером в районе 19:00.

Через несколько часов сотни прохожих оказались в ловушке в переулке шириной 4 метра. Вот, что говорят на улицах города:

– Мой друг сказал мне: на улице происходит что-то ужасное, есть жертвы. Я вышел из дома и увидел, как пострадавшим делают массаж сердца и искусственное дыхание.

– Это не первый Хэллоуин, который я отмечал в Корее, здесь всегда много народу, но ничего подобного раньше не происходило. Шок и скорбь. Эта трагедия навсегда с нами.

В воскресенье утром президент страны Юн Сок Ёльобъявил недельный траур.По сообщению местных СМИ, большинство магазинов сняли с витрин украшения по случаю Хэллоуина.