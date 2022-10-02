Индонезия подсчитывает жертв давки на футбольном стадионе в Маланге

Минздрав Индонезии подтвердил гибель 125 человек в результате давки на стадионе в Маланге. Свыше 300 пострадали. Трагедия произошла в субботу после завершения футбольного матча между «Аремой» и «Першебайя Сурабайя».

Полиция сообщает, что болельщики проигравшей команды забрасывали игроков бутылками, затем стали прорываться на поле. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы, это усугубило ситуацию и спровоцировало давку на трибунах. Люди погибали, в том числе, от удушья и черепно-мозговых травм.

Зрители обвиняют полицию в неадекватном насилии:

«Мы курили на трибунах, и вдруг на поле начались беспорядки. Насколько я помню, никто с 14-й трибуны не выбегал на поле, но в итоге полицейские пустили в нас слезоточивый газ. Люди пытались убежать, толкали друг друга, так что многие из них погибли, включая мою невестку».

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал давку в Маланге «тёмной страницей для всех причастных к футболу». Соболезнования близким погибших выразил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.