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мир

До 120 возросло число погибших в результате давки в центре Сеула по случаю Хэллоуина

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 Euronews
Экстренные службы с телами погибших в результате давки в центре Сеула, 29 октября 2022 г.
Экстренные службы с телами погибших в результате давки в центре Сеула, 29 октября 2022 г.   -   Авторское право  Lee Jin-man/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 120 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина. Пострадали не менее 150 человек, сообщило в субботу вечером агентство Рёнхап со ссылкой на экстренные службы столицы.

На инцидент ранее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, призвав медиков оказать необходимую помощь. Мэр столицы О Се Хун решил прервать поездку в Европу. Кроме того, Юн Сок Ёль созвал экстренное заседание в связи с инцидентом. 

По оценкам полиции, в этом районе в субботу собралось около 100 тысяч человек. Давка началась около 22.20 по местному времени (16.20 по Москве) рядом с отелем "Гамильтон".