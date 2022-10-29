Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 120 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина. Пострадали не менее 150 человек, сообщило в субботу вечером агентство Рёнхап со ссылкой на экстренные службы столицы.

На инцидент ранее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, призвав медиков оказать необходимую помощь. Мэр столицы О Се Хун решил прервать поездку в Европу. Кроме того, Юн Сок Ёль созвал экстренное заседание в связи с инцидентом.

По оценкам полиции, в этом районе в субботу собралось около 100 тысяч человек. Давка началась около 22.20 по местному времени (16.20 по Москве) рядом с отелем "Гамильтон".