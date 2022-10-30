Лула или Болсонару: историческая схватка на фоне раскола

Бразильцы голосуют во втором туре президентских выборов. В битве за дворец Планалту сошлись бывший и действующий президенты страны – лидер Рабочей партии Инасиу Лула да Силва и Жаир Болсонару, возглавляющий консервативную Либеральную партию.

Параллельно избирают членов Национального конгресса, губернаторов и депутатов законодательных собраний 26 бразильских штатов и столичного округа.

Нынешняя кампания проходила в атмосфере насилия, запугивания кандидатов и нападений на сторонников Лулы, в том числе со смертельным исходом, а также фейков и дезинформации с обеих сторон.

Лула да Сильва лидировал по итогам первого тура. Обозреватели отмечают, что помимо традиционной левой повестки цель социалиста – перехватить часть голосов евангелистов, составляющих треть электората, а также заручиться поддержкой центристов. Для этого в своей программе он делал упор на мерах по обеспечению налоговой стабильности.

В случае победы левый кандидат также обещает прекратить вырубку деревьев в Амазонии. По данным газеты "Монд", уничтожению подверглись 40 000 км² леса, что примерно равняется площади Швейцарии.

Ультраправый Болсонару намерен заполучить часть голосов рабочих. Среди предлагаемых политиком мер – увеличение пособий, снижение налогов и выдача энергетических ваучеров. Действующий президент, которого называют "тропическим Трампом", неоднократно критиковал электоральную систему страны и грозился не признавать итоги выборов в случае поражения.

"Мы победим," – заявил действующий президент на своём избирательном участке.

Ожидается, что разрыв между финалистами президентской гонки будет минимальным.

ПРОТЕСТНАЯ НЕЯВКА

В избирательных списках числятся 156 миллионов бразильцев. Явка в первом туре составила 79%, что стало антирекордом за последнюю четверть века.

Участие в выборах является обязательным для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. При этом, согласно опросам, около 20% избирателей могут проигнорировать решающее волеизъявление.