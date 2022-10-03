Выборы в Бразилии: "из политических соперников в политические враги"

Бразилию ждет второй тур президентских выборов. Бывший глава государства Луис Лула да Силва, по опросам, мог победить уже в первом туре, но ему не хватило двух процентов. Действующий президент Жаир Болсонару уступил ему четыре процента, но выступил гораздо лучше, чем предполагали социологи. Его противники опасаются, что в случае поражения во втором туре он может объявить результаты сфальсифицированными и устроить переворот.

"Вместо политических противников, у нас теперь политические враги. И эта вражда будет усиливаться. Второй аспект заключается в том, что Болсонару избрал многих бывших министров и сделал Конгресс крайне правым. Таким образом, это вызывает больше подозрений у его сторонников, которые говорят: "О, как странно, что Болсонару собрал так много людей в Конгрессе и всё равно не выиграл первый тур". Так что эта теория фальсификаций на выборах приобретает еще больше сторонников в Бразилии", — считает директор программы бразильских исследований Оксфордского университета Андреза Аруска де Соза Сантос.

За этих двух кандидатов проголосовали более 90% бразильцев, так что пространства для маневра остается немного.

"Вероятность того, что часть голосов (тех, кто сомневается, за кого голосовать) всё-таки достанется Луле, выше, но опять же, за Болсонару голосует такое большое количество людей, которые не объявляют об этом, что я предполагаю, что политологам во всем мире придется молча сидеть и наблюдать. Становится очень трудно сказать, кто победит на этих выборах", — продолжает Андреза Аруска де Соза Сантос.

Второй тур выборов назначен на 30 октября. Теперь бразильцев ожидают еще четыре недели неизвестности в разделенном на две части обществе.