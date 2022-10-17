Лула да Силва и Жаир Болсонару обменялись нападками в ходе двухчасовых теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов в Бразилии.

Кандидат от левых, лидер Партии трудящихся, обвинил действующего главу государства в "халатности" во время эпидемии Covid-19, стоившей Бразилии 680 тысяч жизней, половину из которых, по словам Лулы, "можно было спасти".

Правда в том, что вы не заботились о людях во время пандемии, насмехались над ними. Говорили, что не будете прививаться, а те, кто вакцинируется, станут аллигаторами и гомосексуалистами. Вы смеялись над людьми, имитировали задыхающихся без кислорода в Манаусе. В истории ни одного государства и правительства никто не играл с пандемией и смертью так, как это делали вы! Лула да Силва кандидат в президенты Бразилии

В ответ Жаир Болсонару обвинил экс-президента в коррупции в деле нефтяной компании "Петробрас", которая незаконно перечисляла средства руководству Партии трудящихся. В итоге все обвинения против Лулы были сняты и он восстановлен в политических правах.

Вы отклонились от курса ради денег, ради коррупции. В вашем правительстве коррупция разъела всё. Вы отказали в воде жителям северо-востока страны, я сделал это. Армия много работала на северо-востоке, рыла колодцы для людей, которые находятся далеко от естественных источников воды Жаир Болсонару кандидат в президенты Бразилии

Согласно данным соцопроса Datafolha, опубликованным в пятницу, во втором туре президентских выборов 30 октября за Лулу готовы проголосовать 53% опрошенных бразильцев, за Болсонару - 47%.