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Бразилия

Президентские выборы: Лула да Силва и Жаир Болсонару обменялись нападками

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 Euronews
Лула да Силва и Жаир Болсонару в ходе теледебатов 16 октября 2022 г.в преддверии 2-го тура президентских выборов
Лула да Силва и Жаир Болсонару в ходе теледебатов 16 октября 2022 г.в преддверии 2-го тура президентских выборов   -   Авторское право  BANDEIRANTES TV

Лула да Силва и Жаир Болсонару обменялись нападками в ходе двухчасовых теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов в Бразилии.

Кандидат от левых, лидер Партии трудящихся, обвинил действующего главу государства в "халатности" во время эпидемии Covid-19, стоившей Бразилии 680 тысяч жизней, половину из которых, по словам Лулы, "можно было спасти".

Правда в том, что вы не заботились о людях во время пандемии, насмехались над ними. Говорили, что не будете прививаться, а те, кто вакцинируется, станут аллигаторами и гомосексуалистами. Вы смеялись над людьми, имитировали задыхающихся без кислорода в Манаусе. В истории ни одного государства и правительства никто не играл с пандемией и смертью так, как это делали вы!
Лула да Силва
кандидат в президенты Бразилии

В ответ Жаир Болсонару обвинил экс-президента в коррупции в деле нефтяной компании "Петробрас", которая незаконно перечисляла средства руководству Партии трудящихся. В итоге все обвинения против Лулы были сняты и он восстановлен в политических правах.

Вы отклонились от курса ради денег, ради коррупции. В вашем правительстве коррупция разъела всё. Вы отказали в воде жителям северо-востока страны, я сделал это. Армия много работала на северо-востоке, рыла колодцы для людей, которые находятся далеко от естественных источников воды
Жаир Болсонару
кандидат в президенты Бразилии

Согласно данным соцопроса Datafolha, опубликованным в пятницу, во втором туре президентских выборов 30 октября за Лулу готовы проголосовать 53% опрошенных бразильцев, за Болсонару - 47%.