Президентские выборы: Лула да Силва и Жаир Болсонару обменялись нападкамиКомментарии
Лула да Силва и Жаир Болсонару обменялись нападками в ходе двухчасовых теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов в Бразилии.
Кандидат от левых, лидер Партии трудящихся, обвинил действующего главу государства в "халатности" во время эпидемии Covid-19, стоившей Бразилии 680 тысяч жизней, половину из которых, по словам Лулы, "можно было спасти".
В ответ Жаир Болсонару обвинил экс-президента в коррупции в деле нефтяной компании "Петробрас", которая незаконно перечисляла средства руководству Партии трудящихся. В итоге все обвинения против Лулы были сняты и он восстановлен в политических правах.
Согласно данным соцопроса Datafolha, опубликованным в пятницу, во втором туре президентских выборов 30 октября за Лулу готовы проголосовать 53% опрошенных бразильцев, за Болсонару - 47%.