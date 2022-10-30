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Венгрия

Венгрия: "Закрыто, потому что нечем платить за свет"

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 Euronews
Вид на Будапешт, октябрь 2022 г.
Вид на Будапешт, октябрь 2022 г.   -   Авторское право  TIBOR ILLYES/ 2017 LUSA - LUSA, S.A.

Энергетический кризис больно ударил по муниципалитетам Венгрии. Обычно они заключают долгосрочные контракты на поставку газа и электроэнергии для обеспечения стабильных цен, но текущая ситуация (в связи со вторжением России в Украину) сыграла с ними злую шутку: многие столкнулись с пяти-и даже десятикратным повышением тарифов.

Центральное правительство отказалось помогать органам местного самоуправления, и десятки городов решили сократить потребление. В их числе - Сегед, город на юге страны со 160-тысячным населением. 

Венгерское государство с 1 января создало дисфункциональную систему в муниципальном секторе. Есть муниципалитеты, которые не функционируют полностью с сентября, пытаясь хотя выполнить хотя бы минимум обязательств, сокращая работу общественного транспорта, закрывая учреждения
Тамаш Ковач
заместитель мэра по экономике Сегеда

В первую очередь пострадали библиотеки, театры, спортивные комплексы, бассейны и спа-центры. В Сегеде за последние недели закрылись 10 учреждений: от знаменитого музея до главного театра. 

В соседнем небольшом городке Мако власти сделали всё, чтобы продолжил работу местный термальный центр - жизненноважный для туризма объект.

Одним из крупнейших потребителей энергии в нашем термальном центре является сауна. Поэтому мы организовали работу наших девяти саун по очереди
Ноэми Лайтосне Папп
глава курортного департамента рортов

Местные жители говорят, что смирились с суровой реальностью: "Мы оказались в нелёгкой ситуации: всем приходится затягивать пояса, как простым людям, так и городским властям. Посмотрим, что будет", - вздыхает эта женщина.

Будапешт пока держит марку, но и здесь городские объекты испытывают серьёзные трудности.

"На прошлой неделе выяснилось, что крупнейший отель страны, 499-комнатный Hungária, также закроется через несколько дней и откроется лишь в начале марта, - передаёт из Будапешта специальный корреспондент Euronews Адам Мадьяр. - Его руководство, опираясь на предварительные данные о заполняемости, решило, что держать отель открытым в зимний период  экономически неэффективно".