Венгрия: протесты против "госпропаганды"

Около 1500 демонстрантов собрались в пятницу у штаб-квартиры венгерской государственной медиа-корпорации, чтобы выразить протест тому, что они называют "предвзятым освещением в новостях и спонсируемой государством пропагандой в пользу популистского правительства страны". Демонстранты призвали к замене главы директора компании и к должному освещению недавней волны крупных протестов и забастовок венгерских учителей и студентов.

Акции с требованием повышения заработной платы и условий труда для педагогов в значительной степени игнорируются общественными СМИ, несмотря на протесты, в которых участвовали десятки тысяч человек.