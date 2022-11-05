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Венгрия

Венгрия: протесты против "госпропаганды"

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 Кнарик Хачатрян
Протестующие в Будапеште
Протестующие в Будапеште   -   Авторское право  Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

Около 1500 демонстрантов собрались в пятницу у штаб-квартиры венгерской государственной медиа-корпорации, чтобы выразить протест тому, что они называют "предвзятым освещением в новостях и спонсируемой государством пропагандой в пользу популистского правительства страны". Демонстранты призвали к замене главы директора компании и к должному освещению недавней волны крупных протестов и забастовок венгерских учителей и студентов.

Акции с требованием повышения заработной платы и условий труда для педагогов в значительной степени игнорируются общественными СМИ, несмотря на протесты, в которых участвовали десятки тысяч человек.