Задержанному при нападении на дом председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско грозят обвинения в покушении на убийство. Вооружённый молотком Дэвид Депап, как сообщают в полиции, искал спикера, но обнаружил лишь её 82-летнего супруга Пола Пелоса и в ходе борьбы нанёс ему несколько ударов, в том числе по голове.

Мы ещё выясняем мотивы этого нападения. Депап будет помещён в тюрьму округа Сан-Франциско по следующим обвинениям: покушение на убийство, нападение с оружием, жестокое обращение с пожилыми людьми, кража со взломом ещё и несколько других тяжких преступлений. Уильям Скотт начальник полиции Сан-Франциско

После нападения Пол Пелоси был госпитализирован. Врачи говорят, что угрозы для его жизни нет и он скоро поправится. Спикер Палаты представителей была вынуждена отменить своё участие в ряде мероприятий в Вашингтоне, чтобы вернуться к мужу.

Нападение осудили представители как Демократический, так и Республиканской партии. Президент США Джо Байден назвал произошедшее «омерзительным» и заявил, что в нынешней кампании перед довыборами в Конгресс слишком много насилия.