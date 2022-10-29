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США

Мужчина с молотком вломился в дом спикера Палаты представителей США и ранил её мужа

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 Андрей Позняков
Полиция и служба безопасности у дома Пола и Нэнси Пелоси в Сан-Франциско
Полиция и служба безопасности у дома Пола и Нэнси Пелоси в Сан-Франциско   -   Авторское право  AP Photo/Eric Risberg

Задержанному при нападении на дом председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско грозят обвинения в покушении на убийство. Вооружённый молотком Дэвид Депап, как сообщают в полиции, искал спикера, но обнаружил лишь её 82-летнего супруга Пола Пелоса и в ходе борьбы нанёс ему несколько ударов, в том числе по голове.

Мы ещё выясняем мотивы этого нападения. Депап будет помещён в тюрьму округа Сан-Франциско по следующим обвинениям: покушение на убийство, нападение с оружием, жестокое обращение с пожилыми людьми, кража со взломом ещё и несколько других тяжких преступлений.
Уильям Скотт
начальник полиции Сан-Франциско

После нападения Пол Пелоси был госпитализирован. Врачи говорят, что угрозы для его жизни нет и он скоро поправится. Спикер Палаты представителей была вынуждена отменить своё участие в ряде мероприятий в Вашингтоне, чтобы вернуться к мужу.

Нападение осудили представители как Демократический, так и Республиканской партии. Президент США Джо Байден назвал произошедшее «омерзительным» и заявил, что в нынешней кампании перед довыборами в Конгресс слишком много насилия.