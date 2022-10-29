Мужчина с молотком вломился в дом спикера Палаты представителей США и ранил её мужаКомментарии
Задержанному при нападении на дом председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско грозят обвинения в покушении на убийство. Вооружённый молотком Дэвид Депап, как сообщают в полиции, искал спикера, но обнаружил лишь её 82-летнего супруга Пола Пелоса и в ходе борьбы нанёс ему несколько ударов, в том числе по голове.
После нападения Пол Пелоси был госпитализирован. Врачи говорят, что угрозы для его жизни нет и он скоро поправится. Спикер Палаты представителей была вынуждена отменить своё участие в ряде мероприятий в Вашингтоне, чтобы вернуться к мужу.
Нападение осудили представители как Демократический, так и Республиканской партии. Президент США Джо Байден назвал произошедшее «омерзительным» и заявил, что в нынешней кампании перед довыборами в Конгресс слишком много насилия.