Штурм Капитолия: слушания в Конгрессе

В Конгрессе США прошли в четверг первые открытые слушания в рамках расследования беспорядков, произошедших в здании Капитолия шестого января прошлого года. Десятки полицейских получили тогда ранения в столкновениях с протестующими. Кэролайн Эдвард, одна из сотрудниц полиции, получившая в тот день серьёзную травму, выступила с показаниями:

– Избитые полицейские лежали на полу. Они были в крови, их рвало. У некоторых моих друзей лица были окровавлены. Я шла и скользила по человеческой крови.

Спецкомитету Палаты представителей предстоит также установить причастность к произошедшим событиям экс-президента страны Дональда Трампа. По мнению ряда законодателей, в частности республиканки Лиз Чейни, собранные в ходе расследования материалы свидетельствуют о том, что именно Трамп несёт ответственность за штурм Капитолия:

– Люди, которые ворвались в наш Капитолий и несколько часов сражались с правоохранительными органами, действовали под влиянием слов президента Трампа о том, что выборы были украдены, и что он законный президент. Президент Трамп созвал толпу, собрал толпу и зажег пламя этого нападения.

Дональд Трамп и его сторонники оспаривали исход президентских выборов, но их иски были отклонены судами, включая Верховный суд страны.

Слушания транслировались на большие экраны, установленные перед зданием Конгресса, а также передавались в прямом эфире по американскому телевидению. На следующую неделю намечены новые слушания.