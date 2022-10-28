В Праге состоялась антиправительственная акция протеста

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Праге. Демонстранты выступили против социально-экономической политики правительства и его прозападного курса по отношению к войне в Украине, членства Чехии в ЕС и НАТО.

С начала сентября это уже третья по счету манифестация. Организаторы митингов из числа ультраправых групп заявляли, что Чехия должна быть нейтральной в военном плане и заключить прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию.