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мир

В Праге состоялась антиправительственная акция протеста

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 Euronews
Прага
Прага   -   Авторское право  скриншот из видео CZCT via EVN

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Праге. Демонстранты выступили против социально-экономической политики правительства и его прозападного курса по отношению к войне в Украине, членства Чехии в ЕС и НАТО. 

С начала сентября это уже третья по счету манифестация. Организаторы митингов из числа ультраправых групп заявляли, что Чехия должна быть нейтральной в военном плане и заключить прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию.