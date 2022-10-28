Российские силы обстреляли украинские города, расположенные по соседству с ЗАЭС

По данным украинских властей, по меньшей мере четыре человека погибли и 10 получили ранения в результате одной из последних атак российских войск. Несколько городов, расположенных по соседству с оккупированной Россией Запорожской АЭС, подверглись обстрелу. Повреждены десятки жилых домов, линии электропередачи.

Минобороны РФ заявило, что российские силы отразили украинские атаки в Харьковской области и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны РФ: "Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На южнодонецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка ДНР".

Это - съемки боевой подготовки мобилизованных россиян, обнародованные Минобороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе войны Россия совершила примерно 8000 авиационных атак и выпустила 4500 ракет разных типов. Стоя рядом с обломками сбитого иранского беспилотника, он поклялся, что атаки Путина не смогут сломить дух украинского народа.

Беспилотники - важное средство ведения войны. В Украине операторы БПЛА используют дроны для разведки местности и обозначения целей, которые затем атакуются ракетами. По словам одного из операторов, они не бомбят, а ищут и нацеливаются на российское оружие, которое атакует украинские города:

Оператор БПЛА: "Мы летим не только до российской границы, мы летим и вглубь территории России, потому что они стреляют оттуда".

Это село Архангельское в Херсонской области Украины, которое было отбито у российских войск, и возвращено под контроль украинской армии. Освобожденное от оккупантов, оно несет на себе тяжелые шрамы войны.