Запад призывает Россию не выходить из "зерновой сделки"

Россия официально уведомила Генсека ООН о выходе из "зерновой сделки" с Украиной и потребовала в понедельник созвать заседание Совета Безопасности. Об этом сообщил российский дипломат Дмитрий Полянский.

Причиной такого шага Москва назвала субботнюю атаку на Севастополь, которую, по мнению Кремля, Украина осуществила с помощью британских специалистов.

В Киеве и Лондоне эти обвинения отвергают.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис ещё в сентябре, когда начала блокировать движение судов с нашим продовольствием. Это абсолютно сознательная блокада со стороны России, абсолютно прозрачны намерения России вернуть угрозу масштабного голода для Африки и Азии".

В Евросоюзе призвали Москву отменить решение и не усугублять глобальный продовольственный кризис. При этом в России уже заявили, что готовы сами поставлять зерно нуждающимся странам.

Джо Байден, президент США:

"Это просто возмутительно. Это только усилит голод. У них нет никаких причин так делать. Эту сделку заключили при посредничестве ООН, и на этом всё и закончится".

В России уже некоторое время высказывали недовольство реализацией заключённых в июле соглашений, заявляя, что зерно на самом деле идёт в Европу, а не в нуждающиеся страны (на что на Западе отвечают, что крупные европейские порты являются лишь перевалочными пунктами), и что Киев активно использует суда для контрабанды — в частности, в Москве заявляли, что взрыв на Крымском мосту мог быть осуществлён с помощью взрывчатки, доставленной на зерновозе.