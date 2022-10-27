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Россия

Президент России предсказал Западу конец доминирования

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 Euronews
Владимир Путин
Владимир Путин   -   Авторское право  Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool Photo via AP

Президент России вновь обрушился с критикой на Запад. Выступая в дискуссионном клубе "Валдай", Владимир Путин заявил, что Европа и США, предприняли ряд шагов на обострение и делают все, чтобы оболгать и унизить Россию. Российский лидер предсказал Западу конец доминирования.

Владимир Путин, президент России: "Теперь этот исторический период доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны".

Путин, чья армия вторглась в Украину восемь месяцев назад, обвинил Запад в отрицании суверенитета стран и народов, их самобытности и уникальности.

Владимир Путин, президент России: "А как мы сейчас видим, плюс к этому еще и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий. Власть над миром - это как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая, и я бы сказал грязная".

"Любое выступление Путина можно охарактеризовать так - "по Фрейду" . Тот, кто вторгся в чужую страну, аннексировал ее земли и устроил геноцид, обвиняет других в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: "Посеявший ветер пожнет бурю". Буря приближается", -  написал в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Тем временем Пентагон опубликовал новую Стратегию национальной обороны США комментируя документ глава ведомства сказал:

Ллойд Остин министр обороны США: "Стратегия национальной обороны прямо описывает Россию как острую угрозу. И мы тщательно выбрали слово "острую". В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе, но российская агрессия представляет непосредственную и острую угрозу нашим интересам и ценностям".

Остин признал озабоченность возможной "эскалацией" в отношениях с Россией и заявил, что реакция международного сообщества будет серьезной, если РФ предпримет ядерную атаку.