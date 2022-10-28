Дамоклов меч над ЛГБТ: как относятся к новому законопроекту в сообществе?

"Дамоклов меч над всеми, кто поддерживает права ЛГБТ" — так описывают активисты новый российский законопроект, полностью запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Мнения о том, как подобная инициатива повлияет на их жизнь, разделились и в самом ЛГБТ сообществе. Одни считают, что кардинально для них ничего не изменится, другие же предвидят рост уличного насилия и всплеск доносительства.

Борис Конаков, ЛГБТК-активист:

— Я как бы не очень понимаю, государственная пропаганда говорит, что я — это пропаганда, то что моя личность — это пропаганда, что моя открытая деятельность — это пропаганда. Но вот мое лицо наполовину из титана, и оно пострадало когда-то от гомофобии. Таким образом, эта пропаганда российская более травматична для меня, нежели я для нее.

Накануне Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Действие законопроекта распространяется на интернет, кино и рекламу.

При этом один из его инициаторов депутат Александр Хинштейн отмечает, что о запрете сообщества речи не идет.

Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ:

— Наш законопроект не является актом цензуры. Мы не запрещаем ЛГБТ как явление, мы не ставим запрет на упоминание его. Мы лишь говорим о том, что пропаганда, то есть позитивное продвижение, восхваление, тезисы о том, что это нормально, а может даже лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин допустил внесение в законопроект поправок, которые ужесточат положения об ЛГБТ-пропаганде. Второе чтение запланировано на ноябрь.

Исходя из результатов августовского опроса ВЦИОМ, большинство россиян (86%) не встречали пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России.