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Россия

Россия вводит всеобщий запрет на нейтральную информацию об ЛГБТ

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 Андрей Позняков
ЛГБТ-символика на первомайском шествии в Петербурге, 2013
ЛГБТ-символика на первомайском шествии в Петербурге, 2013   -   Авторское право  AP Photo/Dmitry Lovetsky, File

Госдума должна уже на следующей неделе принять в первом чтении новые ограничения для информации об ЛГБТ. Об этом объявили организаторы парламентских слушаний. Они заявляют о намерении спасти российское общество и культуру.

Речь идёт о распространении действующих ограничений, связанных с детьми, на все возрастные категории. Говорить об ЛГБТК+, по мнению законодателей, можно только в негативном ключе. Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал не затягивать с принятием инициативы:

«На следующей неделе закон должен быть внесён (на рассмотрение ГД) как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе-третье, и направляем в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту».

Активный сторонник запрета информации об ЛГБТ депутат Александр Хинштейн заявлял об усилении давления западных стран на Россию в вопросах сексуальности. Он приводил в пример серии «Южного парка» и «Свинки Пеппы», настаивая на организованной пропаганде ЛГБТ культуры для разрушения традиционных ценностей.

Другой активный участник слушаний, миссионер РПЦ и телеведущий Андрей Ткачёв заявлял, что важно как можно скорее запретить говорить об ЛГБТ хорошо или нейтрально ради успеха вторжения в Украину:

«Нравственность воюющей страны – это вопрос будущего нашей с вами победы. Кроме того, это вопрос нашего с вами будущего: просто детей потеряем. И за что воевать солдату, за что ему кровь проливать, за что превращаться в калеку, за что оставаться на поле боя недвижимым? За какой образ будущего воевать должен человек, за какой образ будущего человеку не страшно умереть?»

Действующий в России закон о так называемой «пропаганде» гомосексуальности был принят в 2013 г. Он неоднократно служил основанием для запрета уличных манифестаций в защиту прав ЛГБТ, срыва публичных и закрытых мероприятий, посвящённых этим проблемам, закрытия организаций и административного преследования активистов.

Международные объединения, занимающиеся мониторингом государственной политики в отношении ЛГБТК+, относят Россию к наиболее гомофобным странам континента.