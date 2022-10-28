Нападение в супермаркете под Миланом — не теракт

Мужчина, напавший с ножом на посетителей супермаркета под Миланом, страдает психическим расстройством. Об этом сообщают в полиции. На этом основании следователи отвергают версию теракта.

В четверг вечером мужчина схватил нож с полки магазина и напал на покупателей и сотрудников. Один из них, кассир, скончался по дороге в больницу. Ещё несколько человек получили ранения, четверо из них госпитализированы. Среди пострадавших — футболист Пабло Мари, игрок клуба первого итальянского дивизиона "Монца", при этом права на него принадлежат английскому "Арсеналу". Его ранения, как сообщается, не угрожают жизни.

Нападавшего сумели остановить посетители магазина и передали его в руки правоохранительных органов.