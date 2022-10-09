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Таиланд

В Утхай Саван прошла церемония подношения духам убитых малышей

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 Euronews
Семьи погибших детей в храме Рат Самаки города Утхай Саван, 9 октября 2022 г.
Семьи погибших детей в храме Рат Самаки города Утхай Саван, 9 октября 2022 г.   -   Авторское право  Wason Wanichakorn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Семьи детей, погибших в результате нападения бывшего полицейского на ясли на северо-востоке Тайланда, собрались в местном буддийском храме. Церемония подношения духам убитых малышей прошла в воскресенье в храме Рат Самаки в городке Утхай Саван.

Траурные мероприятия будут продолжаться в течение трёх дней до похорон и кремации тел во вторник, в соответствии с буддийской традицией. Ожидается, что в вечерней молитве примет участие премьер-министр Тайланда Прают Чан-Оча.

В пятницу 70-летний монарх Тайланда посетил больницу в Нонг Буа Лампху, где находятся раненые в ходе этого одного из самых страшных терактов королевства, когда погибли 36 человек, в том числе 24 ребёнка.

Вооружённый законно приобретенным 9-мм пистолетом и ножом, 34-летний бывший сержант полиции Пани Камрапа начал в четверг побоище в яслях в районе На Кланг. Затем он уехал оттуда на машине, сбивая по пути прохожих. Добравшись до дома, он убил жену и маленького сына и покончил с собой.

По данным следствия, Камрала был уволен из полиции за злоупотребление наркотиками, коллеги рассказали, что им было известно о его зависимости от метамфетамина.