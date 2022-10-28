Amnesty International: восемь человек погибли в Иране за сутки

По меньшей мере восемь человек погибли за последние сутки во время акций протеста в Иране в результате действий полиции, заявили в Amnesty International. Правозащитники назвали происходящее "противозаконными убийствами" и призвали срочно остановить кровопролитие.

16-летняя Ника Шакарами — одна из первых погибших. Накануне несколько женщин в знак протеста остригли себе волосы у её могилы.

Между тем протестующие сожгли офис губернатора в городе Мехабад. Пока здание горело, люди кричали "Смерть диктатору", имея в виду высшего руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Протесты в Иране начались около шести недель назад после того, как 22-летняя Махса Амини умерла после задержания полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. В первое время требования активистов касались в первую очередь прав женщин в Исламской республике, но к ним быстро добавились призывы к революции и свержению шиитской теократии.

Мировые лидеры осудили жесткое подавление протестов, а Нобелевский комитет не пригласил посла Ирана в Швеции на вручение премий в этом году.