Шестая неделя протестов в Иране

В Иране началась шестая неделя протестов, вызванных смертью Махсы Амини. Центрами противостояния властям стали университеты. В некоторых учебных заведениях демонстративно организуют совместные занятия мужских и женских групп, или вместе сидят в столовых, что прямо противоречит законам Исламского государства.

На улицах городов открыто звучат антиправительственные и антиклерикальные лозунги. Акции протеста постоянно перерастают в столкновения с правоохранительными органами.

В разных странах мира регулярно проходят демонстрации в поддержку иранцев. В воскресенья такая манифестация состоялась в Вашингтоне и собрала несколько тысяч человек.

"Мои братья и сёстры в Иране выходят на улицы, и им приходится биться за свою жизнь. Я здесь, в свободной стране, и я обязан возвысить свой голос".

По данным иранских правозащитников, за пять недель протестов жертвами столкновений стали более 240 человек, среди которых есть и несовершеннолетние.